Памятник Жукову оставят на Манежной площади

Фото: ТАСС/Александр Катков

Памятник маршалу Георгию Жукову оставят на Манежной площади. Такое решение приняла комиссия по монументальному искусству.

"Памятник был установлен по указу президента Ельцина, то есть это федеральная собственность. То есть его сдвинуть имеет право только Путин. Вторая трудность - это охранная зона Кремля. Кремль - памятник, охраняемый ЮНЕСКО. И этот вопрос должен быть согласован с ЮНЕСКО. Третье - согласование с авторами этого сооружения. Состав авторов, насколько известно, согласия не давал", - приводит слова председателя комиссии Льва Лавренова Агентство "Москва".

Напомним, что депутат Госдумы Михаил Моисеев по просьбе представителей комитета памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова обращался к президенту Росии, мэру Москвы и в комиссию по монументальному искусству с запросом о перенесении памятника на родину полководца в Калугу.

На место существующего памятника на Манежной площади предлагалось установить новую статую маршала.