Памятник Гоголю работы Андреева вернется на Гоголевский бульвар

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума одобрила идею возвращения памятника Гоголю скульптора Николая Андреева и архитектора Федора Шехтеля на его "историческую Родину", в конец Гоголевского бульвара.

"Одним из первоначально предлагаемых мест установки памятника Гоголю был дворик на Никитском бульваре, дом 7, где он оказался полвека спустя. Этот вариант в свою время был отвергнут высокой комиссией, в которую входили художники Василий Поленов, Михаил Врубель, а также Император, как самый неудачный", - заявили в пресс-центре Думы.

С 1951 года и по сей день на Гоголевском бульваре находится памятник писателю, выполненный скульптором Томским.

Как отмечается в материале, оба памятника находятся под охраной государства, а финансирование проекта переноса пока не определено.



