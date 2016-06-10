Голову памятнику Ленину восстановят на средства жителей

Фото: ТАСС/Михаил Терещенк

Муниципальные депутаты Пресненского района предлагают объявить сбор денег на восстановление поврежденного памятника Ленину в центре Москвы, сообщила Агентству "Москва" член совета депутатов округа Елена Ткач.

"Если мы решим взять что-то из ремонта подъездов и потратить это на памятник – это будет нецелевое использование бюджета. Нам нужно тогда делать проект благоустройства этого двора, включать его в план. Я думаю, что гораздо лучше объявить через интернет свободный сбор пожертвований. Я не думаю, что он очень дорого стоит и удастся его восстановить", – сказала депутат.

Она напомнила, что ранее памятник Владимиру Ленину был установлен как раз на средства жителей.

Глава муниципального округа Пресненский Петр Петров сообщил, что в администрации округа идею объявить сбор пожертвований поддерживают. Он отметил, если памятник восстановят за счет собранных гражданами средств, то они будут следить за состоянием памятника.

Дальнейшую судьбу памятника обсудят члены муниципального собрания на следующей неделе.

Напомним, чугунный монумент Владимиру Ленину свалили в ночь на 7 июня. Неизвестные уронили его с постамента и отломили голову. Кроме того, на месте оставили веревку и ребус, в котором, судя по всему, зашифровано слово "Вешатель". Представители коммунальных служб ранее говорили, что памятник мог упасть из-за сильного ветра. Столичная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Памятник вождю пролетариата был установлен в 1920-х годах на средства жителей домов №20 и №22 на улице Климашкина и работников "Трехгорной мануфактуры". Памятник включен в перечень произведений монументального искусства как городская скульптура. Степень повреждения памятника определит Мосгорнаследие.