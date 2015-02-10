Памятник жертвам политических репрессий установят в центре Москвы

Соловецкий камень. Фото: ТАСС/Валерий Христофоров

Комиссия по монументальному искусству одобрила возведение в столице памятника жертвам политических репрессий в центре Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, сообщает Агентство "Москва".

Монумент предлагается установить на пересечении внутренней стороны Садовой-Спасской улицы с проспектом Академика Сахарова.

"Финансирование должно быть из различных направлений. Предполагается, что это будет широкий и открытый конкурс, который пройдет в два этапа. В День памяти жертв политических репрессий будет объявлен победитель", – заявил представитель столичного департамент культуры Сергей Половинкин.

Отметим, что в Москве уже есть памятник жертвам репрессий. Это Соловецкий камень на Лубянской площади. Открытие памятника состоялось 30 октября 1990 года. Именно на Лубянке, в здании НКВД (КГБ), подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме.

Гранитный валун до установки памятника находился в Тамарином причале, поселке Соловецкий, где в 1919-1933 годах был Соловецкий лагерь особого назначения, а в 1937-1939 годах – Соловецкая тюрьма особого назначения.