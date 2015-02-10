Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Памятные даты

10 февраля, 18:35

Памятник жертвам политических репрессий установят в центре Москвы

памятники памятные даты монументы жертвы политических репрессий

Соловецкий камень. Фото: ТАСС/Валерий Христофоров

Комиссия по монументальному искусству одобрила возведение в столице памятника жертвам политических репрессий в центре Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, сообщает Агентство "Москва".

Монумент предлагается установить на пересечении внутренней стороны Садовой-Спасской улицы с проспектом Академика Сахарова.

"Финансирование должно быть из различных направлений. Предполагается, что это будет широкий и открытый конкурс, который пройдет в два этапа. В День памяти жертв политических репрессий будет объявлен победитель", – заявил представитель столичного департамент культуры Сергей Половинкин.

Ссылки по теме

Отметим, что в Москве уже есть памятник жертвам репрессий. Это Соловецкий камень на Лубянской площади. Открытие памятника состоялось 30 октября 1990 года. Именно на Лубянке, в здании НКВД (КГБ), подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме.

Гранитный валун до установки памятника находился в Тамарином причале, поселке Соловецкий, где в 1919-1933 годах был Соловецкий лагерь особого назначения, а в 1937-1939 годах – Соловецкая тюрьма особого назначения.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать