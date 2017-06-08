Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 июня 2017, 17:48

Культура

Памятник Петру и Февронии появится в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Памятник православным покровителям брака и семьи Петру и Февронии Муромским установят в столице. Решение поддержала комиссия по монументальному искусству, сообщает Агентство "Москва".

Место пока неизвестно: вопрос еще будет обсуждаться с Москомархитектурой. Кроме того, в городе появится памятник писателю Чингизу Айтматову. Его установят в сквере имени Айтматова на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе.

Еще один сквер имени писателя находится в Даниловском районе Москвы – на стыке улиц Люсиновская и Большая Серпуховская.

памятники Чингиз Айтматов культурное наследие

