Минкульт Подмосковья хочет привлечь РАН к ответственности

Фото: pushchino.ru

Министерство культуры Подмосковья намерено привлечь к административной ответственности Российской академии наук и лично её президента Юрия Осипова.

По мнению подмосковных властей, РАН не принимала должных мер по сохранению усадьбы "Пущино", расположенной в Серпуховском районе.

Кроме того, региональный минкульт подготовил документы для процедуры изъятия усадьбы у академии наук.

По словам главы ведомства Антона Губанкова, вопрос ставится перед РАН уже не в первый раз, и министерство не намерено дожидаться полного разрушения усадьбы. "Тревогу нужно бить уже сейчас – пока нам есть что спасать", – заявил он.

Усадьба "Пущино" является объектом культурного наследия федерального значения. Работы по сохранению памятника Российская академия наук работы не проводила. Кроме того, длительное время комплекс не использовался совсем, что только ухудшало его состояние, сообщает интернет-портал Московской области.

Еще в 2010 году комиссией подмисковного минкульта совместно с РАН и администрации города Пущино была проведена проверка объектов усадьбы. По её результатам академия наук уже тогда была привлечена к административной ответственности.