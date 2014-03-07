Памятник Тарасу Шевченко в Москве открыли после реставрации

В Москве после реконструкции откроют памятник Тарасу Шевченко

Памятник Тарасу Шевченко в российской столице открылся 7 марта после реставрации, сообщает Агентство "Москва".

Установленный в 1964 году монумент в честь великого украинского поэта занял свое обычное место в сквере у гостиницы "Украина" (ныне Radisson Royal) на Кутузовском проспекте.

На церемонии открытия присутствовали, в частности, министр культуры России Владимир Мединский, посол Украины в Москве Владимир Ельченко.

"Памятник был отреставрирован к юбилею Тараса Шевченко, который мы будем отмечать послезавтра. Отмечаем вместе - и Россия, и Украина, и весь цивилизованный мир", - отметил Мединский.

Главное место в литературном наследии Шевченко (1814-1861) занимает поэзия. Так, "Кобзарь" считается основой современной украинской литературы. Большая часть прозы Шевченко и некоторые его стихотворения написаны по-русски, из-за чего часть исследователей относят творчество Шевченко также и к русской литературе.