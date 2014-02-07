Посольство РФ в США назвало материал CNN о памятниках оскорблением

Телеканал CNN извинился за опубликованный список уродливых памятников

Американский телеканал CNN опубликовал список самых уродливых памятников, в который попал монумент "Мужество" защитникам Брестской крепости в Белоруссии. Это вызвало возмущение ветеранов войны и пользователей интернета по всему миру. Посольство России в США назвало материал телеканала о памятниках оскорблением, сообщает телеканал "Москва 24".

"Вызывает возмущение решение телеканала CNN включить монумент "Мужество" защитникам Брестской крепости в Белоруссии в список самых уродливых памятников мира. Этот монумент - символ мужества солдат, первыми встретивших фашистов на границе нашей Родины, это память о миллионах воинов, павших в борьбе за свободу народов мира от коричневой чумы. Это монумент героям, которых мы чтим. Подобные рейтинги неприемлемы с точки зрения исторического значения памятников, оскорбительны для памяти павших и просто не укладываются в нормальное человеческое восприятие", - говорится в сообщении российских дипломатов.

Столкнувшись с массовой гневной реакцией телеканал CNN все же принес свои извинения, подкорректировав скандальную публикацию.

