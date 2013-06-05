Власти опровергли замену старых памятников на копии

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы опровергли сообщения, появившиеся 5 июня в некоторых СМИ, о том, что часть старых памятников города будут заменены на копии с целью сохранения.

"Столичные памятники монументальной скульптуры по-прежнему будут оставаться на своих исторических местах. Никаких планов по их переносу и выставлению на их месте дубликатов не существует", - заявляет пресс-служба Мосгорнаследия.

"Памятники монументальной скульптуры являются культурным наследием нашего города, и, безусловно, они должны украшать пространство столицы своей подлинной красотой", - отметил советник главы департамента культурного наследия стлицы Николай Переслегин.

По данным пресс-служба Мосгорнаследия, правительство на регулярной основе проводит научную реставрацию монументов столицы.

Ранее в среду распространилась информация, что власти рассматривают вероятность замены наиболее старых памятников на их точные копии, как это делают в Италии. По этим данным, другие памятники будут защищать с помощью нанотехнологий. Уточнялось, что среди объектов, которые могут быть заменены на копии, чугунные лошади с Триумфальной арки.

