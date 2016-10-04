Мемориальная доска Евгению Примакову появится в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Мемориальная доска известному российскому государственному деятелю Евгению Примакову появится в центре столицы. Об этом в интервью mos.ru заявил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Знак установят в конце октября в Скатертном переулке. По словам Емельянова, всего в год появляется в среднем 20 мемориальных досок. До конца года предполагается установить еще шесть табличек.

Так, планируется открыть три мемориальные доски, посвященные выдающимся москвичам – героям Советского Союза: маршалу авиации Николаю Скоморохову, маршалу артиллерии Василию Казакову и летчице Руфине Гашевой.

Также власти хотят на 1-й Тверской-Ямской улице установить табличку актеру Владимиру Дружникову. А на Тверской улице появится мемориальная доска советскому инженеру-строителю Эммануилу Генделю.