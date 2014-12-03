Памятник "Катюше" может появиться в Москве

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Комиссия по монументальному искусству поддержит установку памятника "Катюша" в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщил председатель комиссии Лев Лавренов.
"Я думаю, что мы, конечно, положительно рассмотрим этот вопрос. Где, что и как, я не могу сказать, потому что это определяет комиссия", - сказал Лавренов.
Вопрос о возведении памятника "Катюша" внесен в повестку заседания комиссии, которое пройдет 9 декабря. На нем будет принято окончательное решение о возведении памятника.
Также в повестке дня заседания комиссии значатся вопросы о возведении памятного знака гвардейцам Преображенского полка и памятного знака "Создателям отечественной микроэлектроники".
Отметим, что это первый случай, когда в столице установят отдельный памятник военной машине. В то же время в Парке Победы расположена целая коллекция боевой техники и сооружений прямо под открытым небом. В нее входит более 300 образцов военной техники всех стран, участвовавших в Великой Отечественной войне.
История вопросаКатюша - неофициальное название боевых машин реактивной артиллерии. Эти установки активно использовались Советским Союзом во время Второй мировой войны.
Существует несколько версий происхождения названия. Например, что оно появилось из-за ставшей популярной перед войной песни Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского "Катюша".
А согласно одной из солдатских легенд, однажды один боец написал на БМ-13 имя своей любимой ("Катюша") и это прозвище, изначально данное отдельной машине, быстро прижилось.