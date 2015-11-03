Скульптор рассказал об особенностях памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автор памятника князю Владимиру, народный художник России Салават Щербаков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как идет работа над монументом и что будет изображено на его барельефах.

"Высота фигуры – 12 метров, но под ней будет постамент. Сделано решение специально для этого места, чтобы подчеркнуть его некоторую близость к природе, когда Боровицкий холм был бором. Это место – начало поймы Неглинки, которая течет по Александровскому саду. На высоком холме рядом стоит дом Пашкова. Александровский сад ниже, но потом поднимается холм, на котором стоит Кремль. Памятник гармонично по размеру вписывается в площадь.

Процесс очень трудоемкий, содержание самих рельефов рассказывает о личности и событиях князя Владимира. Кроме самой фигуры есть барельефы: крещение князя Владимира в Херсонесе, крещение Руси и князь Владимир как правитель и строитель городов", – пояснил он.

Автор памятника князю Владимиру – о высоте монумента

3 ноября на Боровицком холме заложили первый камень на месте установки памятника князю Владимиру. В мероприятии приняли участие патриарх Кирилл, Сергей Собянин и председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Владимир Мединский.

По словам Собянина, памятники князю Владимиру есть во многих городах России, но в столице его до сих пор не было. "Сегодня мы исправляем эту историческую ошибку. Для москвичей не было вопроса – ставить памятник или нет", – сказал мэр.

Заложенный камень был доставлен из крымского Херсонеса. Там, по историческим свидетельствам, состоялось крещение князя Владимира в 988 году.

Одновременно с установкой памятника князю Владимиру будет проведено комплексное благоустройство Боровицкой площади как открытого общественного пространства, связанного пешеходными маршрутами с Александровским садом и набережной Москвы-реки.

Изготавливают памятник за счет частных пожертвований, собираемых РВИО, благоустройство Боровицкой площади ведется за счет средств городского бюджета.