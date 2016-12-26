Шойгу присвоит одному из медучреждений Минобороны имя погибшей Елизаветы Глинки

Одно из медицинский учреждений Минобороны РФ получит имя доктора Елизаветы Глиники, известной как Доктор Лиза, сообщает РИА Новости. Такое решение принял глава ведомства Сергей Шойгу.

Первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов рассказал, что гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" отправился другим бортом и уже находится в аэропорту Хмеймим.

О том, что сделала за свою жизнь Елизавета Глиника, читайте в материале сетевого издания m24.ru.