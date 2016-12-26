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26 декабря 2016, 00:05

ЧП

Шойгу присвоит одному из медучреждений Минобороны имя погибшей Елизаветы Глинки

Одно из медицинский учреждений Минобороны РФ получит имя доктора Елизаветы Глиники, известной как Доктор Лиза, сообщает РИА Новости. Такое решение принял глава ведомства Сергей Шойгу.

Первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов рассказал, что гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" отправился другим бортом и уже находится в аэропорту Хмеймим.

О том, что сделала за свою жизнь Елизавета Глиника, читайте в материале сетевого издания m24.ru.

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

Сюжет: Катастрофа Ту-154 в Черном море
память чп

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