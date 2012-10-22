"Известия": Начальник УФСБ по московскому региону уйдет в отставку

Виктор Захаров. Фото: ИТАР-ТАСС

Глава УФСБ по Москве и Московской области Виктор Захаров уйдет в отставку. Соответствующий приказ находится на подписи у президента России.

Как пишет газета "Известия", причиной отставки генерала является достижение им пенсионного возраста – 62 лет. В числе преемников Захарова – глава Управления "М" Алексей Дорофеев.

По некоторым данным, причиной ухода генерала из ведомства называют замужество его дочери – она живет в США вместе со своим мужем-американцем.

Захаров был на посту главы ведомства 12 лет, за которые были уволены или ушли в отставку по собственному желанию глава столичного МВД, Службы экономической безопасности ФСБ, а так же ряд других высокопоставленных силовиков.

Вероятный преемник Захарова Дорофеев был начальником карельского главка ФСБ, но его сместил с должности Владимир Путин за погромы в Кондопоге.

