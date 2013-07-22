Гус Хиддинк покидает "Анжи"

Нидерландский специалист Гус Хиддинк подал в отставку с поста главного тренера "Анжи". Новым главным тренером клуба назначен соотечественник Хиддинка Рене Меленстеен.

22 июля Хиддинк встретился с руководством "Анжи" и передал прошение об отставке. Клуб принял решение расторгнуть контракт со специалистом, сообщает официальный сайт "Анжи".

Хиддинка заменит его соотечественник Рене Меленстеен, который до этого входил в тренерский штаб клуба. В сообщении пресс-службы "Анжи" отмечается, что Хиддинк сыграл важную роль в развитии клуба и создании футбольной академии.

Голландец отметил, что расставание с клубом далось ему непросто, но он уверен, что "Анжи" сможет прогрессировать дальше без его участия. Голландец занимал пост главного тренера "Анжи" с прошлого года. Под его руководством махачкалинцы впервые в своей истории заняли третье место в чемпионате России.

Гус Хиддинк известен, как один из наиболее успешных тренеров во всем мировом футболе. Наивысших достижений голландец добился, возглавляя сборные.

В 1995 году Хиддинк принял под свое руководство сборную Нидерландов, и на чемпионате мира 1998 года во Франции сборная под его руководством заняла четвертое место. "Оранжевые" дошли до полуфинала, где уступили в серии послематчевых пенальти бразильцам. В матче за третье место голландцы проиграли хорватам.

В 2001 году Хиддинк был назначен главным тренером сборной Южной Кореи. Корейцы никогда не считались серьезным претендентом в споре за победу на чемпионатах мира, но Хиддинку удалось сотворить, казалось бы, невозможное - сборная под его руководством вышла в полуфинал домашнего мундиаля, где уступила Германии. В поединке за бронзу корейцы проиграли Турции со счетом 2:3. Тем не менее, Хиддинк после чемпионата мира стал национальным героем Южной Кореи, ему предоставили право бесплатного пользования любыми видами транспорта, а также разрешили бесплатно жить в любой гостинице, где он сам пожелает.

В 2005 году голландец возглавил сборную Австралии, которую также вывел на чемпионат мира. Австралийцы сумели выйти из группы, но в первом матче плей-офф уступили итальянцам, которые забили с весьма спорного пенальти. В Австралии это выступление расценили как выдающееся достижение, а Хиддинк приобрел широкую популярность в стране.

Российские болельщики помнят Хиддинка, прежде всего, как главного тренера национальной сборной страны, которая при нем добилась самого лучшего результата в истории - заняла третье место на Евро-2008. В четвертьфинале турнира сборная России одержала победу над Голландией, после которой более миллиона людей вышли на улицы, отмечая этот успех. Только в Москве победу сборной праздновали более 700 тысяч человек.

В отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года сборная России под руководством Хиддинка заняла второе место, но проиграла в стыковых матчах Словении и не поехала в Южную Африку. После этого Хиддинк подал в отставку со своего поста. Зарплата голландца на посту главного тренера сборной составляла 7 миллионов евро в год.