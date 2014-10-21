Москва полностью готова к отопительному сезону - Собянин

Фото: ТАСС/ Александр Саверкин

Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства заявил о готовности столицы к отопительному сезону.

Плановые работы по подготовке к зиме зданий, оборудования и коммунальных сетей ежегодно проводятся с мая по август. При этом в текущем году они начались в апреле, еще до окончания отопительного сезона 2013-2014 года, и завершились 25 августа.

В частности, были проведены гидравлические испытания на сетях 70,4 тысячи зданий, в том числе 32,8 тысячи жилых домов.

Кроме того, для очистки кровель от снега и наледи укомплектованы 3,8 тысячи бригад. К работе в осенне-зимний период подготовлены 16,2 тысячи тепловых сетей, 9,7 тысячи центральных тепловых пунктов, 34 районные и 43 квартальные тепловые станции, 17 городских ТЭЦ.

Проведена также проверка работоспособности насосных станций, электрощитовых и водосточных сетей.

Для уборки дорог зимой подготовлено более 18 тысяч единиц дорожно-уборочной и другой специализированной техники, а также 149 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Это позволит обеспечить утилизацию 550 тысяч кубометров снега в сутки.

Ранее сообщалось, что в городе сформированы запасы резервного топлива, которые в случае необходимости смогут обеспечивать теплом столицу в течение 15 суток.

Напомним, что Общественная палата России открыла горячую линию для жалоб на отопление.

Граждане могут обращаться в ОП в том случае, если дом вовремя не подключили к теплоснабжению, температура помещения ниже положенной нормы или если в районе до сих пор не отапливаются детские сады, школы, поликлиники, больницы. Сообщить об этом можно по бесплатному телефону 8-800-700-8-800 (по будням, с 09.00 до 18.00).