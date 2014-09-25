В Москве начали включать отопление

В столице стартует отопительный сезон

В Москве начался отопительный сезон. В течение сегодняшнего дня пройдет пробный запуск, после чего в социальные объекты, жилые дома и предприятия пойдет тепло, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства.

"Сегодня мы проводим пробные пуски, после чего начинаем подачу тепла, - рассказала пресс-секретарь департамента Кристина Титова. - В первую очередь оно появится в больницах, поликлиниках, школах и детских садах".

После этого тепло пойдет в жилые дома. В последнюю очередь отопление включат на промышленных предприятиях, в офисах и нежилых помещениях. "Через пять дней теплом будут обеспечены все объекты Москвы, подключенные к системе", - заявила Титова.

Московские власти подготовили к зимнему отопительному сезону 17 городских ТЭЦ, 34 районных и 43 квартальных тепловых станций. Кроме того, столичные коммунальщики организовали работу 124 малых котельных, более 16 тысяч километров тепловых сетей и почти 10 тысяч тепловых пунктов. Накануне Сергей Собянин отметил, что город полностью готов к началу отопительного сезона.

По существующему регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов и есть тенденция к ее дальнейшему понижению. Именно поэтому каждый год отопительный сезон начинается в разное время. В прошлом году этой датой стало 26 сентября.

Погодные условия в Москве ухудшились в начале этой неделе. В столичный регион пришел циклон, который принес с собой дожди и похолодание. В ночь с 24 на 25 сентября температура воздуха в городе упала до 2-3 градусов.