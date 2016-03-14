В столице уже началась подготовка к будущему отопительному сезону

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные власти начали подготовку к отопительному сезону на 2016-2017 годы, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу департамента топливно-энергетического хозяйства.

В целом по городу намечено подготовить к зимней эксплуатации свыше 70 тысяч объектов, в том числе более 33 тысячи многоквартирных домов.

Как отмечается в сообщении, созданы специальные комиссии по контролю за подготовкой объектов к отоплению. С 10 марта город начал проводить гидравлические испытания теплообменников, установленных в центральных тепловых пунктах. С 12 мая начнутся гидравлические испытания магистральных и разводящих тепловых сетей.

Летом 2016 запланированы работы по реконструкции и перекладке 89 километров тепловых сетей с применением новых технологий, ликвидации 10 байпасов, плановый ремонт тепловых станций. На тепловых пунктах и насосно-перекачивающих станциях реконструируют 9 тысяч 770 единиц оборудования.

Запланированы капремонт и реконструкция 39,71 километров линий электропередачи, более тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. Планируется выполнить профилактический ремонт около 2 тысяч 818 километров наружных газопроводов и ремонт 303 газорегуляторных пунктов.

Подготовительные работы планируется завершить 25 августа. К 15 сентября 2016 года Москва будет полностью подготовлена к пуску тепла. Что касается жилых домов, школ, детских садов, больниц и социальных учреждений, то они будут готовы к пуску тепла на две недели раньше – к 1 сентября.

Напомним, этой весной в столичных домах отключают отопление. Это происходит, когда в течении пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов. В этом случае принимается решение о переводе городских систем теплоснабжения на летний режим работы.

Отключение отопления происходит после соответствующего распоряжения заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. После этого в течение 3-4 дней все филиалы компании переводят системы теплоснабжения в летний режим. За это время отключается тепло в более чем 70 тысячах зданий, из которых 32,5 тысячи – жилые дома.