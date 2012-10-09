Заработали "горячие линии" по вопросам отопления

Фото: ИТАР-ТАСС

С началом сезона во всех округах Москвы были созданы "горячие линии" по вопросам работы систем центрального отопления.

На "горячие линии" нужно обращаться в тех случаях, когда звонок диспетчеру или в управляющую организацию остался без внимания.

Жителям ЦАО нужно звонить по телефону 8 (495) 360-40-48;

САО - 8 (499) 158-13-34;

СВАО - 8 (495) 656-69-13;

ВАО - 8 (499) 268-38-36;

ЮВАО - 8 (499) 784-92-13;

ЮАО - 8 (499) 619-63-05;

ЮЗАО - 8 (495) 310-51-27;

ЗАО - 8 (495) 416-60-21;

СЗАО - 8 (499) 192-98-17;

ЗелАО - 8 (499) 732-35-33;

ТиНАО - 8 (495) 714-60-12.

Стоит напомнить, отопление в жилищном фонде будут включать поэтапно. На 8 октября подача тепла началась в 55% жилых домов.