Холодные батареи: что делать, если вам не дали отопление

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В воскресенье в столице начался отопительный период. В первую очередь тепло подается в больницы, школы, детсады, а также жилые дома.
По словам пресс-секретаря Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) Сергея Шандарова, уже во вторник вечером отопление поступило всем социальным объектам и жилым домам Москвы. Это более чем 33 тысячи жилых домов, три тысячи школ, две тысячи детских учреждений, 1,5 тысячи больниц и почти 900 поликлиник.
Тем не менее некоторые москвичи жалуются на то, что батареи в их квартирах еще холодные. Что делать в таких случаях – расскажет m24.ru.
Начало холодного сезона нередко сопровождается перебоями в подаче тепла даже при нормальной работе теплосетей. Если у вас в доме не подключили отопление, это может быть связано с состоянием внутридомовых коммуникаций.
Куда можно обратиться, если батареи холодные:
Если отопление не дали в срок, в первую очередь нужно позвонить в Дирекцию единого заказчика (ДЕЗ), либо в управляющую компанию (УК), обслуживающую ваш дом, или обратиться в товарищество собственников жилья.
Подробную информацию о своей УК и контакты можно найти на сайте "Дома Москвы". Кроме того, на портале открытых данных опубликован рейтинг управляющих компаний столицы.
УК должна выполнить технические мероприятия, необходимые для включения отопления. Название и контактную информацию управляющей организации вы можете найти в своих платежных квитанциях.
Если вы мерзнете из-за слишком старых батарей, сотрудники УК предложат вам их поменять. Обязательно требуйте от коммунальщиков составления акта при отсутствии пробок и исправной работе батарей. В случае отказа пригласите двух соседей и в произвольной форме составьте акт с зафиксированной температурой в помещении сами.
Далее необходимо направить письменную претензию в УК или в теплоснабжающую компанию, если договор заключался с ней напрямую. В претензии нужно заявить о ненадлежащем качестве услуг и потребовать перерасчета.
Ссылки по теме
- Отопление дали во всех жилых домах столицы
- В 75 процентах жилых домов Москвы включили отопление – Бирюков
В случае если рассмотрение претензии затягивается, можно обратиться в Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК). Телефон горячей линии для потребителей – 8 (495) 662-50-50.
Если МОЭК подал отопление в дом, а тепла нет из-за плохой работы УК или ТСЖ, вы имеете полное право обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию города. Окружные инспекции жилищного надзора работают с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 16.45 по пятницам и предпраздничным дням с перерывом на обед с 12.00 до 12.45.
|Округ
|Адрес
|Телефон
|Центральный
|105094, ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 18
|8 (495) 360-20-53
|Северный
|125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22
|8 (499) 158-13-34
|Северо-Восточный
|129323, Москва, ул. Снежная, д. 19
|8 (495) 656-67-54
|Восточный
|107076, Москва, Колодезный пер., д. 14
|8 (499) 268-38-36
|Юго-Восточный
|109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 10
|8 (499) 784-92-13
|Южный
|113556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, к. 3
|8 (499) 619-63-05
|Юго-Западный
|117452, Москва, Симферопольский бул., д. 24, корп. 7
|8 (495) 310-51-27
|Западный
|121351, Москва, ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1
|8 (495) 416-60-17
|Северо-Западный
|123298, Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 8
|8 (499) 192-80-00
|Зеленоградский
|124527, г. Зеленоград, корп. 841, н.п. 14
|8 (499) 732-35-33
|Троицкий и Новомосковский
|117042, Москва, ул. Южнобутовская, д. 52
|8 (495) 714-60-12
Согласно действующим нормативам, в любое время года в жилой комнате оптимальная температура воздуха должна составлять 20–22 градуса, при этом допускается от 18 до 24 градусов.