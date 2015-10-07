Холодные батареи: что делать, если вам не дали отопление

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В воскресенье в столице начался отопительный период. В первую очередь тепло подается в больницы, школы, детсады, а также жилые дома.

По словам пресс-секретаря Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) Сергея Шандарова, уже во вторник вечером отопление поступило всем социальным объектам и жилым домам Москвы. Это более чем 33 тысячи жилых домов, три тысячи школ, две тысячи детских учреждений, 1,5 тысячи больниц и почти 900 поликлиник.

Тем не менее некоторые москвичи жалуются на то, что батареи в их квартирах еще холодные. Что делать в таких случаях – расскажет m24.ru.

Начало холодного сезона нередко сопровождается перебоями в подаче тепла даже при нормальной работе теплосетей. Если у вас в доме не подключили отопление, это может быть связано с состоянием внутридомовых коммуникаций.

Куда можно обратиться, если батареи холодные: Дирекция единого заказчика Управляющая компания или ТСЖ Горячая линия МОЭК: 8 (495) 662-50-50 Государственная жилищная инспекция

Если отопление не дали в срок, в первую очередь нужно позвонить в Дирекцию единого заказчика (ДЕЗ), либо в управляющую компанию (УК), обслуживающую ваш дом, или обратиться в товарищество собственников жилья.

Подробную информацию о своей УК и контакты можно найти на сайте "Дома Москвы". Кроме того, на портале открытых данных опубликован рейтинг управляющих компаний столицы.

УК должна выполнить технические мероприятия, необходимые для включения отопления. Название и контактную информацию управляющей организации вы можете найти в своих платежных квитанциях.

Если вы мерзнете из-за слишком старых батарей, сотрудники УК предложат вам их поменять. Обязательно требуйте от коммунальщиков составления акта при отсутствии пробок и исправной работе батарей. В случае отказа пригласите двух соседей и в произвольной форме составьте акт с зафиксированной температурой в помещении сами.

Далее необходимо направить письменную претензию в УК или в теплоснабжающую компанию, если договор заключался с ней напрямую. В претензии нужно заявить о ненадлежащем качестве услуг и потребовать перерасчета.

В случае если рассмотрение претензии затягивается, можно обратиться в Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК). Телефон горячей линии для потребителей – 8 (495) 662-50-50.

Если МОЭК подал отопление в дом, а тепла нет из-за плохой работы УК или ТСЖ, вы имеете полное право обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию города. Окружные инспекции жилищного надзора работают с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 16.45 по пятницам и предпраздничным дням с перерывом на обед с 12.00 до 12.45.



Округ Адрес Телефон Центральный 105094, ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 18 8 (495) 360-20-53 Северный 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22 8 (499) 158-13-34 Северо-Восточный 129323, Москва, ул. Снежная, д. 19 8 (495) 656-67-54 Восточный 107076, Москва, Колодезный пер., д. 14 8 (499) 268-38-36 Юго-Восточный 109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 10 8 (499) 784-92-13 Южный 113556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, к. 3 8 (499) 619-63-05 Юго-Западный 117452, Москва, Симферопольский бул., д. 24, корп. 7 8 (495) 310-51-27 Западный 121351, Москва, ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1 8 (495) 416-60-17 Северо-Западный 123298, Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 8 8 (499) 192-80-00 Зеленоградский 124527, г. Зеленоград, корп. 841, н.п. 14 8 (499) 732-35-33 Троицкий и Новомосковский 117042, Москва, ул. Южнобутовская, д. 52 8 (495) 714-60-12

Нормативы Москвы: температура в квартире

Согласно действующим нормативам, в любое время года в жилой комнате оптимальная температура воздуха должна составлять 20–22 градуса, при этом допускается от 18 до 24 градусов.