Отопление в Москве могут отключить в конце апреля

Системы теплоснабжения Москвы готовят к летнему режиму работы

Отопление в Москве отключают, когда в течении пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не опускается ниже плюс восьми градусов. В этом случае принимается решение о переводе городских систем теплоснабжения на летний режим работы.

Напомним, текущий отопительный сезон начался 6 октября 2012 года. А в прошлый раз он длился 210 дней - с 28 сентября по 24 апреля. По предварительным прогнозам синоптиков центра погоды "Фобос", в этом году, несмотря на затянувшуюся зиму, отопление могут также выключить в конце апреля, когда среднесуточная температура воздуха не будет опускаться ниже +8.

Как пояснил руководитель центрального диспетчерского управления ОАО "МОЭК" Валерий Маслов, отключение отопления происходит после соответствующего распоряжения заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. После этого в течение 3-4 дней все филиалы компании переводят системы теплоснабжения в летний режим. За это время отключается тепло в свыше 70 тысячах зданий, из которых 32,5 тысячи – жилые дома.

Напомним, в "МОЭК" работает единая "горячая линия" по вопросам отопления и горячего водоснабжения. Получить консультацию специалистов можно по телефону 8 (495) 662-50-50.