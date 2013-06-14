Срок отключения горячей воды могут сократить до семи дней

Фото: ИТАР-ТАСС
Срок профилактического отключения горячей воды в Москве может сократиться до семи дней. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил и.о. заммэра столицы Петр Бирюков во время встречи Сергея Собянина с журналистами.
Он отметил, что в последние годы горячее водоснабжение отключают в жилых домах на 10 дней вместо 21-го, как было раньше.
Бирюков добавил, что полностью отказаться от отключения воды невозможно. "Внутри дома все равно надо проводить профилактику," - пояснил он.
Напомним, плановые отключения горячей воды в Москве начались 13 мая.
Узнать даты отключения горячей воды в конкретном доме можно на сайте Московской объединенной энергетической компании. Для этого в специальном окошке на главной странице сайта необходимо выбрать свой округ, район, улицу, а также номер дома.
Ремонтные и профилактические работы должны завершиться до 1 сентября.