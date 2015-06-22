Оплачиваемый отпуск после свадьбы будет стимулом для создания семьи - эксперт

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам 10-дневный отпуск после свадьбы. C такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал о плюсах этого нововведения.

"Сейчас у нас трудовое законодательство говорит о том, что если человек регистрирует брак, работодатель обязан предоставить ему 5-дневный отпуск за свой счет. Мы же вводим обязанность работодателя оплатить 10-дневный отпуск, если человек создает семью. Во-первых, это определенный стимул, чтобы в нашем обществе официально регистрировались отношения. И самое главное, это позволит изменить отношение работодателя к работнику. Зачастую сейчас отношения работодателя к сотрудникам вообще не входит ни в какие рамки. Их используют как материал для бизнеса", - пояснил он.

Как пишут "Известия", согласно поправкам, дополнительный оплачиваемый отпуск в случае заключения брака может быть использован работником в течение 30 дней со дня заключения брака, в том числе по частям.

Отметим, москвичи могут зарегистрировать брак в любом природном парке столицы. Выездные регистрации пользуются у москвичей все большей популярностью. В столице есть около десяти альтернативных мест, где можно вступить в брак. Это музеи, усадьбы и стадион "Лужники". Одним из символов церемонии может стать увитая цветами арка. Такая конструкция еще в древней Элладе символизировала небосвод, на котором заключались браки.

Напомним, 1 декабря прошлого года большинство столичных ЗАГСов перешли на электронную систему приема заявлений. С начала года услуга стала доступна для всех ЗАГСов Москвы. Подать онлайн-заявление можно на портале госуслуг.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо пройти регистрацию на портале. Идентификатором при заполнении онлайн-анкеты служат номер пенсионного страхования (СНИЛС) и адрес электронной почты, указанный при регистрации.