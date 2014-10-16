По московским меркам: Пруды Смутного времени

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве эстакада-рекордсмен? Какая картинг-трасса в городе длиннее других? Самая крупная букмекерская контора столицы — это...? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Помимо естественных водоемов в столице множество водоемов искусственных. Самым большим рукотворным водоемом является Борисовский пруд в Орехово-Борисове неподалеку от музея-заповедника "Царицыно". Он занимает площадь порядка 86 гектаров! Средняя глубина водоема — примерно 2,5 метра. Интересно, что с давних времен место называют Прудами, хотя пруд-то всего один. Впрочем, такие особенности наименования характерны и для некоторых других объектов Москвы — тех же Чистых прудов.

"Москва гид": Пруды московские

История Борисовских прудов начинается еще в XVI веке. По одной из версий, свое название они получили по имени Бориса Годунова, поскольку в этой местности находилось его поместье. Специально для царского стола здесь разводили ценную рыбу. В 2007 году на прудах провели очистительные работы, берега освободили от мусора, водоем осушили и снова наполнили.

"Москва гид": Чистые пруды. Веков зеленых сон

Сегодня Борисовские пруды являются зоной отдыха, где катаются на водных мотоциклах и лодках, рыбачат и загорают на песочных пляжах. Пруды пересекают два параллельных друг другу моста — Нижний и Верхний Борисовские, между которыми находится плотина. По мостам проходит оживленное Каширское шоссе. В 2011 году правительством Москвы было принято решение благоустроить территорию, прилегающую к прудам: здесь появились футбольные поля, теннисные корты, столы для пинг-понга.

Фото: ТАСС/Пахомова Людмила

А вот мировой рекорд площади среди искусственных водоемов принадлежит одной из африканских стран — Гане. Площадь водохранилища Вольта, которое было образовано в результате строительства гидроэлектростанции, составляет порядка 8 500 квадратных километров, или 850 000 гектаров! Что интересно, водохранилище занимает целых 3% от территории всего государства. На берегах Вольты проживает пять миллионов человек.