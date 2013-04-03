Форма поиска по сайту

03 апреля 2013, 20:47

Экология

Пешеходные зоны оборудуют торшерами

На пешеходных зонах столицы появятся торшеры

На пешеходных зонах столицы в этом году планируется установить торшеры. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В среду, 3 апреля, чиновник проинспектировал ход работ по благоустройству пешеходных зон в центре города. По его словам, городская администрация решила отказаться от светильников на больших опорах, так как они мешают жителям ближайших домов. Их заменят уличными торшерами.

Первые торшеры появятся уже в этом году на Кузнецком мосту, в Камергерском переулке и Тверском проезде, на улицах Никольская и Большая Дмитровка, а также на 30 пешеходных зонах, которые будут созданы в административных округах. Всего же в столице будет около 50 таких зон без автомобилей.

