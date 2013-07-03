В доме Мануйлова остановили незаконные работы

Дом Мануйлова. Фото: dkn.mos.ru

Мосгорнаследие остановило незаконные работы, которые проводились в доме Мануйлова - объекте культурного наследия, расположенном по адресу: улица Достоевского, 19.

По данным ведомства, у строителей есть ордер ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций) до 10 октября 2013 года, но с Мосгорнаследием он согласован не был.

Заказчиком работ в доме Мануйлова является ООО "Альянс", а подрядчиком - ООО "ПромТехноПрофит". Им направлены предписания с требованием немедленно прекратить работы, нарушители будут привлечены к административной ответственности.

По результатам осмотра объекта, в особняке разобрана крыша, снесены межэтажные перекрытия и стены, частично демонтированы декоративно-художественные элементы фасада и окон.

"Факт проведения данных работ на объекте культурного наследия очередной раз подтверждает актуальность утвержденных поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые направлены на существенное увеличение штрафов за причинение вреда памятникам архитектуры", - прокомментировал ситуацию советник главы департамента культурного наследия Москвы Николай Переслегин.

Особняк на улице Достоевского 19, стр. 1 - это дом, в котором жил адвокат и преподаватель университета И.М. Мануйлов. Архитектор - Н.И.Жерихов. Это здание является образцом московской неоклассики.