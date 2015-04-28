Полиция нашла у восьмерых "черных банкиров" золотые слитки и оружие

Фото: ТАСС/Валерий Бухушин

Сотрудники МВД совместно с ФСБ и спецназом задержали восьмерых вооруженных "черных банкиров", сообщает пресс-служба полиции.

Согласно материалам дела, участники группы, используя счета фиктивных фирм, проводили банковские операции, инкассацию и кассовое обслуживание клиентов.

За время работы – с ноября 2013 года по март 2015-го – "черные банкиры" заработали более 100 миллионов рублей.

В ходе обыска у фигурантов дела правоохранители нашли семь единиц травматического и нарезного оружия, слитки золота весом более 120 килограммов, а также документы, имеющие значения для следствия.

В настоящее время все подозреваемые арестованы постановлением Тверского суда.

Ранее M24.ru сообщало, что в столице задержаны пятеро "черных банкиров", которых подозревают в выводе в "теневой сектор" экономики 8,8 миллиарда рублей.

По данным правоохранителей, группа действовала с 2010 года. Они занимались обналичиванием средств через подставные фирмы, на чьи счета переводили средства клиенты "банка". За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 6,5 процента от каждой транзакции.