Вступил в силу международный договор о торговле оружием

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Международный договор о торговле оружием (МДТО) официально вступил в силу, сообщает ТАСС.

Документ, который поддержали 154 страны, устанавливает стандарты продажи танков, бронированных машин, артсистем большого калибра, самолетов, боевых вертолетов, кораблей, ракет и пусковых установок, а также стрелкового оружия.

Страны-участницы МДТО должны создать национальную систему контроля за передачами вооружений и отчитываться перед секретариатом договора. Кроме того, МДТО устанавливает прямые запреты на передачу вооружений в случае, если сделка станет нарушением мер, принятых Совбезом ООН, или повлечет за собой геноцид.

Добавим, что договор запрещает перенаправление вооружений (практически реэскпорт).