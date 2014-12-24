Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Жизнь в мире

24 декабря 2014, 09:55

Вступил в силу международный договор о торговле оружием

оружие ООН договоры жизнь в мире

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Международный договор о торговле оружием (МДТО) официально вступил в силу, сообщает ТАСС.

Документ, который поддержали 154 страны, устанавливает стандарты продажи танков, бронированных машин, артсистем большого калибра, самолетов, боевых вертолетов, кораблей, ракет и пусковых установок, а также стрелкового оружия.

Страны-участницы МДТО должны создать национальную систему контроля за передачами вооружений и отчитываться перед секретариатом договора. Кроме того, МДТО устанавливает прямые запреты на передачу вооружений в случае, если сделка станет нарушением мер, принятых Совбезом ООН, или повлечет за собой геноцид.

Добавим, что договор запрещает перенаправление вооружений (практически реэскпорт).

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать