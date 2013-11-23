Пистолеты-пулеметы изъяты у безработного москвича

Фото: ИТАР-ТАСС

Пистолеты-пулеметы, обычные пистолеты и патроны изъяли полицейские в квартире безработного москвича в пятницу, 22 ноября.

Владелец оружия был задержан в пятницу утром. Во время обыска его квартиры в Сумском проезде, дом 2 полицейские нашли два пистолета-пулемета МП-40, шесть пистолетов (три - ТТ, Глок, Беретта и Браунинг), а также 280 патронов различного калибра, 800 граммов пороха и стволы с затворами к стрелковому оружию различных модификаций. Экспертиза показала, что оружие является боевым.

"Источник приобретения оружия устанавливается. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.