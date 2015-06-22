Неизвестное оружие: Чем могли бы воевать советские солдаты в 1941 году

Фото: ТАСС

Военные историки и аналитики не раз, и не два описывали различные альтернативные варианты развития событий перед Великой отечественной войной и сразу после ее начала. Эти сценарии могли бы серьезно изменить ход войны или завершить ее значительно быстрее.

Сослагательного наклонения история, как известно, не знает, но обозреватель M24.ru Алексей Байков предлагает небольшой обзор оружия, которое реально было разработано в СССР и вполне могло хотя бы сократить количество жертв советских солдат, однако так и не было принято на вооружение тогдашним командованием Красной армии.

Они не стали оружием Победы

Сегодня прилавки книжных магазинов буквально завалены мусорной литературой на один и тот же сюжет: герой нашего времени, как правило – интересующийся военной историей программист или дизайнер проваливается в прошлое и приносит Сталину на стол чертежи автомата Калашникова, атомной бомбы, танка Т-80 и тому подобного вундерваффе. Германия побеждена за один год, все танцуют.

Между тем, никакое, даже самое совершенное оружие, не способно оказать влияние на ход войны, в которой с обеих сторон не на жизнь, а на смерть схватились миллионы солдат, а протяженность фронта исчисляется тысячами километров. И все же, вглядываясь в музейные образцы, в проекты, чертежи и результаты испытаний мы упорно ищем то, что могло бы если и не решить исход, то хотя бы облегчить выполнение боевых задач и спасти многие тысячи жизней. Вот рассказ о трех таких "оружейных альтернативах", не придуманных попаданцами из будущего, а разработанных в СССР накануне войны. Об оружии, которому так и не довелось стать символом Победы.

Винтовка СВТ

Еще в конце Первой мировой войны все вовлеченные в нее страны задумались о том чтобы дать в руки солдату оружие, которое позволило бы пехоте вести массированный огонь по врагу, особенно в наступлении, когда свои пулеметы оставались позади. А еще хотелось, чтобы такое оружие весило как можно меньше и обладало эргономикой как у стандартной пехотной винтовки – то есть позволяло бы вести огонь не только из положения лежа, но и от плеча, от бедра, на ходу и так далее.

Сперва к тяжелым и громоздким конструкциям на колесных лафетах и сошках добавились ручные пулеметы, управляться с которыми мог всего один человек. Затем взялись и за вооружение обычных бойцов. Немцы и итальянцы в соответствии с принятой у себя тактикой штурмовых групп ближнего боя стали развивать пистолеты-пулеметы. Для американских солдат сделали M1918 BAR - "не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку" - слишком тяжелый и громоздкий для того чтобы заменить винтовку, и обладавший слишком малой емкостью магазина для того чтобы считаться пулеметом.

Впрочем "Джи Ай" новинку полюбили всей душой и прошагали с BARом по жизни аж до самого Вьетнама.

В России еще в 1913 году капитан Федоров создал свою "автоматическую винтовку", опередившую время лет примерно на 30, но так и не ставшую массовым оружием по причине сложности в производстве, низкой надежности и специфического патрона.

Фото: army.lv

В общем искали все, а нашли французы. Конструкторы Рибейроль, Сюте и Шош раньше прочих сумели вывести формулу идеального оружия для этой и будущей войны: самозарядная винтовка, пусть и не умеющая вести огонь очередями, но зато способная сделать несколько выстрелов подряд без передергивания затвора. К сожалению их собственное творение – 8-mm RSC M 1917/18 страдало от множества "детских болезней", на фронт опоздало и вообще было выпущено ограниченной серией в качестве оружия для командиров взводов и отделений. А к 1939 году большинство имевшихся в наличии RSC переделали в обычные "магазинки", заварив газоотводные отверстия. Но именно французы показали путь остальным и всемирная гонка за лучшей самозарядной винтовкой началась.

И выиграл ее именно СССР. Еще в 1936 году на вооружение РККА была принята винтовка Симонова АВС-36. Ее запустили в производство, и даже успели изготовить примерно 35 тыс. штук, но в 1938 году был проведен очередной конкурс, победителем которого стала винтовка СВТ конструкции Ф.В. Токарева. Она была надежнее, давала меньший разброс и, что самое главное, стоила в полтора раза дешевле винтовки Симонова. С лета 1939 года началось развертывание производства СВТ-38, сопровождавшееся параллельным снятием с конвейера старых-добрых "мосинок".

Перевооружать Красную Армию на новую винтовку планировали в несколько этапов. Первыми СВТшки должна была получить часть бойцов пехотных соединений в составе механизированных корпусов и отдельных мотострелковых дивизий. Следом за ними - уже обычные линейные стрелковые части.

При этом "трехлинейки" планировалось оставить в войсках в качестве вспомогательного оружия для артиллеристов и минометчиков, водителей, связистов и поваров, словом для тех, кому приходится вступать в прямой огневой контакт с врагом лишь в исключительных случаях. Но при этом полностью снять с производства, поскольку наделать и накопить на складах их успели более чем достаточно.

На 22 июня 1941 года в войсках находилось около 1,5 млн винтовок СВТ и многие подразделения уже были укомплектованы ими по штату. С первых же дней летних боев в немецких военных дневниках появляются записи вроде "трофейные 10-зарядные скорострельные винтовки вызвали удивление специалистов" и "русские поголовно вооружены ручными пулеметами". В дальнейшем трофейные СВТ-38/40 были официально приняты на вооружение вермахта и войск СС.

На Бородинском поле воссоздали бой начала Великой Отечественной войны

А вот Красной Армии не повезло. В условиях, когда дивизии, корпуса и армии таяли под лавиной немецкого наступления как снег по весне, для вооружения пополнений срочно потребовалось как можно больше дешевого, надежного и простого в освоении оружия. И вот тут СВТ безнадежно проиграла паре "винтовка Мосина + ППШ" буквально по всем параметрам. Достаточно сказать, что каждая самозарядка состояла из 143 деталей, для изготовления которых требовалось 12 различных марок сталей, а человекочасов на производство 6 таких винтовок требовалось как на 10 "трехлинеек". К тому же автоматика СВТ требовала аккуратного обращения и регулярной чистки, чего было весьма сложно добиться от армии, на три четверти состоявшей из мобилизованных крестьян.

В общем советскому солдату пришлось идти на Берлин с винтовкой, созданной еще в прошлом столетии. А когда 25 апреля 1945 года наши войска встретились с американцами на Эльбе, то обнаружили, что пехота у союзника чуть ли не поголовно вооружена самозарядными М-1 "Гаранд". Находясь за океаном, США сумели довести до конца то, что не удалось СССР в условиях тотальной войны.

Кстати винтовка СВТ производится до сих пор под маркой охотничьего карабина СВТ-О и каждый, у кого есть лицензия на нарезное оружие, может прикупить себе кусочек истории.

"Гатлинг" Слостина

Сегодня скорострельными пулеметами и автоматическими пушками с вращающимся блоком стволов уже никого не удивишь. В конце концов, даже если не все интересуются оружием, то многие, уж точно смотрели фильм "Терминатор 2: Судный день". Правда, в реальности стрелять из американского M134 "Миниган" с рук, как Шварценеггер, нельзя. Агрегат весит 30 кг, а для его работы требуются электродвигатель с аккумулятором, так что ставится он в основном на автомобили, вертолеты и катера. Но мало кто знает о том, что в СССР перед войной был создан и испытан аналогичный пулемет, у которого и работа автоматики и вращение блока стволов осуществлялись за счет энергии пороховых газов, а его конструкция позволяла вести огонь с колесного станка, такого же как у "Максима". Впрочем, обо всем по порядку.

Пулемет Слостина. Фото: Альтернативная история

Вообще-то конструктор ковровского оружейного завода И.И. Слостин разрабатывал свою "многостволку" не для наземных частей, а для авиации. Логика понятна: автоматические пушки в советской промышленности традиционно не ладились, крупнокалиберные пулеметы имели слишком низкий темп стрельбы, а из пулеметов винтовочного калибра серьезно повредить самолеты конца 30-х-начала 40-х гг было уже крайне проблематично. Одним из вариантов решения проблемы было повышение скорострельности, а многоствольные системы обещали качественный скачок в этом направлении.

Для испытаний Слостин водрузил свое детище на колесный лафет. На полигоне его "гатлинг" моментально опустошил ленту на 250 патронов и вместо стенда с мишенью оставил внушительных размеров воронку. Замеренная на испытаниях скорострельность составила 3300 выстрелов в минуту. Впоследствии выяснилось, что стабильно система Слостина могла давать только 2100 выстрелов в минуту с отсечкой по 1500 выстрелов, но даже это впечатляло.

А вот дальше происходит нечто непонятное. В следующий раз Слостин выкатит свой пулемет на полигон только в 1946 году, когда у него уже появятся весьма серьезные конкуренты в лице отработанных и поставленных на поток крупнокалиберных систем. Военные один за другим отвергают пехотный пулемет, его вариант под патрон 14,5 мм, зенитную версию и турельную установку для танка ИС-7. Оставшиеся "гатлинги" Слостина до сих пор пылятся в запасниках нескольких оружейных музеев.

Тут самое время остановиться и пофантазировать на тему, "а что было бы, если бы". Точнее – что получила бы РККА, если бы по результатам самых первых испытаний 1939 года был отдан приказ о срочной доработке пулемета Слостина с последующим принятием на вооружение? Скажем, у пехоты и кавалерии появилось бы огневое средство, способное остановить практически любую атаку даже на дальних расстояниях – просто за счет массированного огня. "Гатлинги" позволили бы качественно усилить вооружение легкой бронетехники, которой приходилось довольствоваться танковыми пулеметами Дегтярева, например бронеавтомобилей БА-20, танков Т-37 и Т-38.

Пулемет Слостина на зенитной тумбе. Фото: cdn.topwar.ru

Кроме того, это оружие помогло бы решить проблему ПВО ближнего радиуса, после 22 июня 1941 года ставшую настоящим бичом наземных войск и флота. До войны советская промышленность с большим трудом осваивала производство автоматических зенитных орудий малого калибра – наиболее эффективного средства отражения атак пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков. Пока британские и американские зенитные автоматы не начали поступать по ленд-лизу, основным средством против "Юнкерсов" была счетверенная установка пулеметов "Максим" на зенитной тумбе. А если вместо них стояла пара "Слостиных"?

Разумеется "гатлинги" нашли бы себе применение и в авиации, если не против самолетов противника, то хотя бы для наземных штурмовок. Уже под конец войны советские конструкторы попытались сделать эрзац-заменитель на базе штурмовика Ту-2Ш – систему "огненный еж". В бомболюке монтировалась рама, на которой крепились 88 пистолетов-пулеметов ППШ с единой спусковой системой. Из "ежа" предполагалось расстреливать на бреющем полете пехотные колонны противника. Однако на испытаниях выяснилось, что рассчитанный на пехотный бой боезапас в 71 патрон с воздуха расстреливался мгновенно, а перезарядить "ежа" можно только на аэродроме вручную, так что сталинские соколы от такого подарка отказались и вернулись к привычным кассетным бомбам.

А спустя 20 лет американцы во Вьетнаме стали с успехом применять против прятавшихся в джунглях регулярных войск Севера и партизан Вьетконга "ганшипы" - двухмоторные "Дугласы" AC-47, вооруженные тремя "миниганами", смонтированными в дверях и окнах фюзеляжа. Вот еще одна ниша, в которой пулеметы Слостина могли бы показать свою безусловную эффективность.

Гранатомет Таубина-Бабурина

С 1971 года на вооружении сперва советской, а затем и российской армии состоит автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя". Его с успехом применяли во множестве локальных конфликтов: в Афганистане, в Абхазии, в боях на таджикско-афганской границе и в Чечне. А ведь такое оружие могло бы встретить немцев еще 22 июня 1941 года, но…

Идея создания автоматического гранатомета под стандартный 40,8-мм выстрел для ружейных мортирок системы Дьяконова посетила Я.Г. Таубина, еще когда он был простым студентом Одесского института технологии и зерна. Свой проект он направил Тухачевскому, занимавшему в то время пост заместителя наркома обороны по вооружениям. В 1934 году под Таубина и собранную им вокруг его проекта группу энтузиастов будет создано отдельное КБ. В 1937 году первый образец автоматического гранатомета АГ-ТБ был представлен военным для испытаний.

На полигоне АГ-ТБ показал чудовищную по тем временам скорострельность – 50-60 выстрелов в минуту при заряжании пятизарядными магазинами и 440-460 выстрелов с ленточным питанием. Но военные от новинки отказались в пользу…50-мм ротного миномета. Главный аргумент при этом был предъявлен совершенно "феерический": автоматический гранатомет не способен вести навесной огонь, а при максимальном угле возвышения дает большее рассеивание попаданий, чем миномет.

Таубин пытался что-то доказывать, писал многочисленные жалобы в наркомат: "Отдельные работники Арткома Доровлев, Богомолов, Бульба, Игнатенко на протяжении 1937 года с помощью бывшего председателя Артиллерийского комитета АУ Кириллова-Губецкого создали атмосферу шантажа вокруг … 40,8-мм гранатомета" - но в 1938 году 50-мм минометы были приняты на вооружение, а АГ-ТБ раз за разом отправляли на доработку.

Между тем о попавших для практических испытаний в войска гранатометах приходили восторженные отзывы. В Днепровской военной флотилии АГ-ТБ установили на бронекатер типа Д: "Автоматика работала безотказно… меткость удовлетворительная… система при стрельбе не демаскируется благодаря слабому звуку выстрела и отсутствию пламени… взрыватель работает безотказно как по воде, так и по грунту". Во время Финской войны несколько гранатометов приняли участие в боях на Карельском перешейке и не давали отказов даже при 40-градусном морозе.

Финал этой истории получился типичным для того времени – с 1938 года КБ загрузили работами по авиационной пушке МП-6, а в мае 1941 года Таубина арестовали по обвинению в "участии в антисоветском заговоре" и в "консервировании недоработанных образцов вооружения и в запуске в валовое производство технически несовершенных систем: 23-миллиметровой авиапушки, 12,7-мм пулемета и других". 28 октября 1941 года он был расстрелян. Малокалиберные минометы с первых же дней войны показали свою полную неэффективность и были сняты с вооружения.

Гранатомет на испытаниях. Фото: coollib.com

А если бы красная Армия все же получила перед войной гранатометы АГ-ТБ в достаточном количестве? Вооруженная ими пехотная рота смогла бы создавать перед своими окопами сплошной фронт огня на дистанциях до 1200 метров. В этой зоне не поздоровилось бы всем – и солдатам противника и его легкой бронетехнике, в том числе немецким бронетранспортерам SdKfz 251. При штурме городов и укрепленных позиций расчеты АГ-ТБ могли бы эффективно выбивать засевших в зданиях и ДОТах пулеметчиков, снайперов и солдат с фаустпатронами, а так для этих задач приходилось привлекать полевую артиллерию.

Наконец в случае разработки авиационного варианта, к подвескам ракетных снарядов и кассетным бомбам добавилось бы еще одно мощное средство поражения наземных целей, доступное даже для самых легких самолетов, включая "небесный тихоход" По-2, на котором летали "ночные ведьмы".

В который раз - "ах если бы"...