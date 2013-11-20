У директора антикварного магазина изъят арсенал оружия

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные правоохранители задержали 32-летнего директора антикварного магазина, которого подозревают в организации незаконного оборота оружия на территории Москвы. У мужчины обнаружили арсенал оружия времен Великой Отечественной войны.

Полицейские изъяли танковый пулемет MG-34, авиационный пулемет MG, пулемет "Мадсен", пулемет MG-42, пулемет MG-13, пулемет "Льюис", пулемет MAKSIM, пулемет Bren, пулемет ZB, 2 пистолета-пулемета Судаева, пистолет-пулемет Томпсона, пистолет-пулемет МП-40, винтовка "Маузер", пехотное ружье, 2 дульно-зарядных пистолета, пистолет "Смит-Вессон", пистолет "Парабеллум", пистолет "Дрейзе", пистолет "Вальтер", пистолет "Вальтер-ППК", пистолет "Климент", пистолет "Астра", пистолет "Штейр", пистолет "Стар", пистолет "Келер-Кох", пистолет "Люгер", пистолет "Маузер", ружье образца 1843 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".