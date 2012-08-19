На востоке столицы вновь обстреляли междугородние автобусы

ИТАР-ТАСС

В Москве снова обстреляли пассажирский транспорт из пневматического оружия. Два таких инцидента произошли в минувшую пятницу, однако сообщили о них только сейчас.

По данным "Интерфакса", около 6:00 утра 17 августа на Щелковском шоссе в районе автовокзала неизвестный выстрелил в автобус Mercedes, следовавший по маршруту "Чебоксары - Москва", и разбил в нем одно из боковых стекол.

Буквально через несколько минут в нескольких десятках метров от первого места происшествия также выстрелом из пневматического оружия было повреждено окно салона автобуса Setra, следовавшего по маршруту "Шуя - Москва".

В результате инцидентов пострадавших нет. Полиция ведет поиск стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это уже не первое происшествие подобного рода в этом месяце. В ночь на 9 августа у дома №6 по улице Новосибирская был обстрелян пассажирский автобус маршрута №133, в результате чего у машины было повреждено лобовое стекло.

Полицейским удалось задержать пять подозреваемых, среди них три гражданина Узбекистана, 28-летний москвич и 21-летний приезжий из Вологодской области. По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".