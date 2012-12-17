"Коммерсантъ ВЛАСТЬ" № 50 от 17 декабря 2012 года

Приказано продать

Новый виток приватизации должен не только принести федеральному бюджету полтриллиона рублей в 2013 году, но и создать новый класс "легитимных и уважаемых собственников". "Власть" решила оценить, насколько эти планы реализуемы в условиях экономической нестабильности и тотального скепсиса инвесторов.

Вера Ситнина, Ъ-Власть

Подгонка вооружений

Хотя боевое огнестрельное оружие по-прежнему невозможно купить в магазине, в России хватает тех, кто готов удовлетворить растущий спрос населения вопреки закону. "Власть" решила изучить, как устроен этот рынок.

Григорий Туманов, Александр Махнов, Ъ-Власть

"Судьба людей с пересаженными органами во многом зависит от общества"

Директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов, академик РАМН, профессор Сергей Готье рассказал о шансах на жизнь шестимесячной Светы Кудымовой и о том, почему российские трансплантологи не имеют возможности спасать больше людей, чем могли бы.

Беседовала Ольга Алленова, Ъ-Власть

Цена потребления

Развернувшаяся в правительстве дискуссия об НДС и налоге с продаж заставила обозревателя "Власти" Сергея Минаева вспомнить историю налогов на потребление в СССР и современной России.

Сергей Минаев, Ъ-Власть

Приключения вирусолога

Злоключения знаменитого борца с компьютерными вирусами Джона Макафи продолжают удивлять мир, который с интересом узнает все больше и больше подробностей о человеке, имя которого многие ежедневно видят на мониторах собственных компьютеров.

Вячеслав Белаш, Ъ-Власть