В столице ликвидировали мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

Фото: petrovka38.ru

Оперативники МУРа ликвидировали в Москве мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Все началось с того, что полицейские задержали на Фрунзенской набережной 38-летнего жителя Москвы, в квартире у которого обнаружили мастерскую, а также оружие и боеприпасы.

Стражи правопорядка изъяли у нарушителя два пистолета Макарова, два затвора, пистолетную рамку, 60 патронов, а также сварочный аппарат и инструменты для переделки и изготовления оружия.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное хранение оружия" и "Незаконное изготовление оружия". Если вину мужчины докажут, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные сыщики задержали 62-летнего жителя Москвы, в квартире у которого была оборудована оружейная мастерская.

В ходе обыска в квартире подозреваемого были найдены три "огнестрела" и около 100 патронов. По данным оперативников, мужчина занимался переделкой и изготовлением оружия для дальнейшей продажи. В полиции завели дело по статье "Незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия".

Аналогичное правонарушение совершил и 61-летний житель подмосковного Климовска. У него нашли целый арсенал - гранаты, пневматический автомат, газовый револьвер и 250 мелкокалиберных патронов. Арсенал пенсионер хранил в своем гараже на Индустриальной улице.