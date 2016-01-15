У жителя Красногорска полицейские изъяли арсенал оружия и боеприпасов

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В подмосковном Красногорске сотрудники уголовного розыска обнаружили в квартире у неработающего мужчины арсенал оружия.

Как сообщает пресс-служба подмосковной полиции, правоохранители изъяли четыре винтовки Мосина, три пистолета иностранного производства, три револьвера, три охотничьих ружья и 227 патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов". Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.