Хвост кота расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Редкая воздушная орхидея эридес розовая, или Хвост кота, расцвела в "Аптекарском огороде", сообщает пресс-служба сада.

Посетители могут увидеть уникальное растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее и получить детальную информацию на обзорных экскурсиях "Встречаем осень" 1 и 2 октября. С расписанием экскурсий можно ознакомиться на сайте сада.

В роду эридес представлено около 30 видов. Хвост кота произрастает во Вьетнаме, Бутане, Таиланде, Ассаме, Сиккиме в вечнозеленых и смешанных лесах на высоте от 300 до 1700 метров.

На одном соцветии распускаются одновременно 20–25 ароматных и стойких цветков диаметром три сантиметра. Наиболее частая расцветка – белая с розоватыми краями.

В "Аптекарском огороде" представлена одна из самых больших в России коллекций видовых орхидей и самая крупная в стране коллекция редких дракул.