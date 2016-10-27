Пассажиры пригородного транспорта оценят качество услуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Россияне оценят качество услуг пригородного транспорта, сообщает пресс-служба департамента массовой информации и рекламы. Соответствующий опрос среди пассажиров по всей стране проводит Аналитический центр.

Высказать свое мнение могут все желающие на сайте опрос-пассажиров.рф. Сделать это можно до конца октября. Затем результаты опроса проанализируют, а собранные на их основе рекомендации передадут министерству транспорта и правительству.

В начале года подобный опрос провели среди жителей Москвы и Подмосковья. Пассажиров спросили, насколько они довольны сервисом, что хотели бы улучшить и в какой мере готовы платить за эти улучшения.

Как оказалось, 29 процентов опрошенных сочли немного завышенной стоимость проезда, 20 процентов считают, что уровень сервиса не дотягивает до цены, а 14 процентов находят, что стоимость проезда настолько не соответствует качеству услуги, что морально оправдывает безбилетников.

Также опрос выявил необходимость установить на платформах автоматы по продаже билетов, так как подавляющее большинство пассажиров покупают разовый билет.

Голосование оказалось продуктивным, поэтому его масштабы решили расширить. Кроме того, в дальнейшем опрос может распространиться и на остальные виды общественного транспорта.