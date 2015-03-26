Россияне больше всего боятся за здоровье близких и переживают из-за роста цен

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В повседневной жизни россияне больше всего боятся за здоровье близких (42 процента), а также переживают за детей и внуков (40 процентов). Об этом говорится в результатах опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Каждый третий житель России боится оказаться без денег или нанести вред собственному здоровью. 15 процентов респондентов отметили, что задумываются о неопределенности будущего и безысходности и боятся оказаться без работы. У каждого десятого опрошенного есть страх оказаться жертвой теракта или диверсии.

При этом если сравнивать данные 15-летней давности, то тогда половина россиян больше всего переживала из-за отсутствия денег. А каждый четвертый думал о своем здоровье и близких людей и боялся неопределенного будущего.

В масштабах страны россияне выражают озабоченность по поводу повышения цен (39 процентов), возможной угрозы нападения других государств (32 процента), начала гражданской войны (26 процентов) и возможных межнациональных конфликтов (25 процентов). В числе распространенных страхов - рост преступности, фашизм, терроризм, каждый пятый боится экономического кризиса и массовой безработицы.

Что касается мировых угроз, то здесь больше всего тревогу и опасения вызывает ядерная война (32 процента) и химическое заражение воды и воздуха (30 процентов). У каждого пятого вызывают опасения международный терроризм, засорение планеты отходами, уничтожение лесов, стихийные бедствия, массовые эпидемии и истощение природных ресурсов. 15 процентов участников опроса обеспокоены изменением климата на планете, а 10 процентов сожалеют об уничтожении многих видов животных и растений.

Стоит отметить, что 6 процентов россиян признались, что у них вообще ничего не вызывает тревог и опасений.