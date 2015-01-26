Москвичи решат, нужны ли городу киоски-роботы

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Москвичи выскажутся о необходимости продолжения эксперимента с установкой киосков-роботов на улицах столицы. Соответствующий опрос проходит в приложении "Активный гражданин".

Магазины-роботы уже несколько месяцев работают на некоторых московских улицах. В киосках нет продавцов, поэтому покупатель сам выбирает товар и оплачивает его. В магазинах можно купить как продукты питания (молоко, каши, шоколад), так и хозяйственные товары (зубную пасту, батарейки, стиральный порошок).

Пока в городе работают девять таких необычных магазинов "Все сам". Они расположены в следующих районах:

в Ярославском;

в Беговом;

в Академическом;

в Даниловском;

в Хорошевском;

в Ломоносовском;

на Якиманке;

в Хамовниках.

Если проект понравится горожанам, то магазины-роботы появятся и в других районах столицы. Также пользователям предлагается выбрать, какие именно товары им было бы удобно покупать в подобных киосках: продукты питания, прохладительные напитки, предметы личной гигиены, хозяйственные товары, кондитерские изделия или же молочные продукты.

Отметим, что за время проведения эксперимента товарооборот аппаратов "Все сам" за четыре месяца составил более 80 тысяч позиций.

В метро появятся новые торговые киоски

Кроме того, в переходах 13 станций столичного метро установят новые торговые павильоны. В подуличных переходах появятся банкоматы, почтоматы для доставки товаров, терминалы для оплаты мобильной связи, киоски-роботы с напитками, цветочные магазины и аппараты с прессой.