Только 22% россиян знают о выборе тарифа страховой части пенсии

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году всем россиянам, родившимся после 1967 года, необходимо выбрать тариф планирования страховой части пенсии. Как показал опрос рекрутингового портала Superjob.ru, об этом знает лишь 22% жителей страны. Между тем у россиян осталось чуть больше семи месяцев, чтобы определить, какой процент их пенсионных отчислений будет отправляться в накопительную часть, а какой – в страховую.

Сейчас все 6% отчислений будущих пенсионеров попадают в накопительную часть, а с будущего года их можно будет разделить: 4% отправить на страховую часть, а оставшиеся 2% сохранить как накопления. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и подать его в пенсионный фонд, негосударственный пенсионный фонд или уполномоченную организацию. У тех, кто не подаст заявление в этом году, накопительная часть по умолчанию останется на уровне 2%.

Как пояснил M24.ru начальник пресс-службы отделения пенсионного фонда по Москве и Московской области Вадим Кудасов, речь в первую очередь идет о людях, которые выйдут на пенсию в ближайшее время. "Если вы хотите сами управлять своим пенсионным накоплением, вы выбираете 6%, - отметил он. – Если вы меньше доверяете страховому сектору, выбираете накопительную часть. Вы сами решаете, тут не нельзя посоветовать".