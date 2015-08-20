Москвичи выбрали Боровицкую площадь для установки памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Активные граждане" выбрали местом установки памятника князю Владимиру Боровицкую площадь. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

Москвичам было предложено на выбор три площадки для размещения монумента: Боровицкая и Лубянская площади, а также набережная у будущего парка "Зарядье".

В голосовании принял участие более 234,5 тысячи жителей столицы. За Боровицкую площадь проголосовали 34,67 процента из них. Еще 32,12 процента высказались за размещение памятника на Лубянской площади, а 16,94 процента выбрали площадку на набережной Москвы-реки у будущего парка "Зарядье".

Кроме того, 8,45 процента участников опроса посчитали, что решение о месте установки памятника должны принимать специалисты. Еще 7,82 процента затруднились с ответом.

"Москва в цифрах": Где быть памятнику

Напомним, первоначально памятник князю Владимиру планировали установить на Воробьевых горах к Дню народного единства 4 ноября. В этом году исполняется 1000 лет со смерти правителя, крестившего Русь в 988 году. Мосгордума одобрила вариант Воробьевых гор, однако у него оказалось много противников. В интернете собирали подписи против размещения монумента здесь, поскольку он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого представители Российского военно-исторического общества (РВИО) обратилось к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для установки памятника. В ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков для голосования выбрали три места: парк Зарядье, Боровицкая или Лубянская площади.

Первоначально в интернет-голосовании, которое запустило РВИО, лидировала Лубянская площадь, но исполнительный директор общества Владислав Кононов заявил, что при рассмотрении предварительных результатов голосования были выявлены "накрутки" в пользу Лубянки. Он подчеркнул, что голоса, которые были "накручены", не станут учитываться при подведении итогов голосования.

Параллельно с Военно-историческим обществом аналогичный опрос запустил "Активный гражданин".

Ожидается, что Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит предложения по месту установки памятника 8 сентября.

Автором проекта 25-метрового монумента стал народный художник России Салават Щербаков.