"Активный гражданин" поможет получить поддержку при переходе на спецсчет

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Портал "Активный гражданин" запустил новый опрос на тему капитального ремонта столичных домов. В ходе голосования определятся дома, которые получат помощь от правительства Москвы в переводе средств на специальный счет, сообщает пресс-служба портала.

Ранее Москва упростила порядок изменения способа накопления средств на оплату капремонта. Перевести деньги на специальный счет из городского фонда теперь можно за три месяца. Раньше эта процедура занимала два года.

Чтобы изменить способ накопления средств, необходимо принять соответствующее решение на собрании собственников жилья и отправить протокол совещания в фонд. Поддержку властей в этом деле получат дома, набравшие больше всего голосов в ходе опроса на портале "Активный гражданин".

"Три месяца - достаточный срок для проведения всех необходимых процедур по переходу на спецсчет. Собственники квартир и других помещений могут в любое время принять решение об открытии специального счета дома", - заявила исполнительный директор Ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова.

Напомним, в августе по программе капитального ремонта уже начались работы по замене лифтов. Всего планировалось заменить 522 лифтов в 173 домах в девяти округах. Продолжительность ремонта лифтов должна была составить от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров) ранних лет постройки. В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенной постройки, домах, построенных в 1957–1968 годах.

С 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.