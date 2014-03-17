91 процент россиян поддерживают присоединение Крыма к России - опрос

Более 90% россиян поддержали присоединение Крыма к РФ - ВЦИОМ

Большинство россиян - 91 процент - согласны с присоединением Крыма к России. Такие данные показал совместный опрос, проведенный фондом "Общественное мнение" и ВЦИОМ.

Против объединения Крыма с Россией высказались 5 процентов респондентов. Среди молодежи "за" проголосовали 86 процентов, "против" - 10 процентов, среди людей старшего поколения - 94 процента и 2 процента соответственно.

Кроме того, 94 процента жителей нашей страны считают, что Россия должна защищать интересы "русских и представителей других национальностей" в Крыму, 5 процентов высказали противоположное мнение.

При этом 83 процента опрошенных уверены, что защищать интересы соотечественников необходимо даже ценой осложнения отношений с другими странами. 7 процентов высказались против такой позиции.

В воскресенье, 16 марта, в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. В бюллетенях были напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.

За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий.

За вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.