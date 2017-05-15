Программу реновации жилья в Москве поддерживают жители более чем 60 районов

Фото: ТАСС/Мария Рыбакова

Жители более чем 60 районов, проголосовавших по программе реновации жилья в Москве в многофункциональных центрах (МФЦ), одобряют включение их домов в программу сообщает ТАСС со ссылкой на директора центров Елену Громову.

По словам Громовой, в связи с голосованием увеличилось число посетителей центров. "Активность посетителей примерно на 20 процентов выше, чем обычно", – отметила она.

Голосование о включении домов в программу реновации жилья столицы стартовало вечером в воскресенье, 14 мая, в проекте "Активный гражданин". С 08:00 понедельника, 15 мая, появилась возможность проголосовать в центрах госуслуг.

С момента запуска опроса в нем поучаствовали более 20 тысяч человек. Голосование продлится до 15 июня.

В список для голосования вошли около 4,5 тысячи домов. В голосовании могут принимать участие собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма.

Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation] Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru [/URLEXTERNAL]