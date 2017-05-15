Программу реновации жилья в Москве поддерживают жители более чем 60 районов

Фото: ТАСС/Мария Рыбакова
Жители более чем 60 районов, проголосовавших по программе реновации жилья в Москве в многофункциональных центрах (МФЦ), одобряют включение их домов в программу сообщает ТАСС со ссылкой на директора центров Елену Громову.
По словам Громовой, в связи с голосованием увеличилось число посетителей центров. "Активность посетителей примерно на 20 процентов выше, чем обычно", – отметила она.
Голосование о включении домов в программу реновации жилья столицы стартовало вечером в воскресенье, 14 мая, в проекте "Активный гражданин". С 08:00 понедельника, 15 мая, появилась возможность проголосовать в центрах госуслуг.
С момента запуска опроса в нем поучаствовали более 20 тысяч человек. Голосование продлится до 15 июня.
В список для голосования вошли около 4,5 тысячи домов. В голосовании могут принимать участие собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма.
Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Сергей Собянин 13 мая внес в Московскую городскую думу проект закона города Москвы "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Документ включает 12 дополнительных гарантий участникам программы реновации.
Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.