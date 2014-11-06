"Активные граждане" выбрали виды состязаний для зимних семейных стартов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Москвичи выбрали эстафеты и подвижные игры на снегу в качестве основных мероприятий городских соревнований "Всей семьей за здоровьем!" Результаты голосования в приложении "Активный гражданин", которое проходило в 11 округах столицы, оказались примерно одинаковыми.

Так, большинство москвичей отдали предпочтение подвижным играм на снегу. Их выбрали в среднем по всем округам 54% горожан. На втором месте оказались эстафеты. За этот вид командных соревнований проголосовали около 28% респондентов.

Отметим, что москвичам предложили определить и частоту проведения таких мероприятий. Более 35% жителей города ответили, что готовы участвовать в семейных соревнованиях как минимум один раз в зимний сезон. Выходить с командой на старт каждый месяц изъявили желание 27% опрошенных по всем округам Москвы. А каждый четвертый участник голосования предпочитает участвовать в зимних состязаниях только в качестве зрителя.

Городские соревнования "Всей семьей за здоровьем!" проводятся в рамках одноименной межокружной спартакиады и включены в единый план физкультурных и спортивных мероприятий Москвы. Сначала состязания проходят в районах и округах, затем победители встречаются в общегородском финале.

Напомним, в зимний сезон в столичных парках будут работать 23 катка. Сезон стартует 14 ноября с открытия катка в Парке Горького, 15 ноября открывается каток в "Сокольниках". Катки с искусственным льдом будут работать в Парке Горького, "Сокольниках", Эрмитаже, Измайловском парке, Красной Пресне, Саду имени Баумана, Таганском, Бабушкинском, Гончаровском парках и в парке Фили.

Кроме того, в дополнение к уже существующим каткам, в этом году появятся новые в парке "Садовники" и на территории музея-усадьбы Люблино. Также в парках будут проложены лыжные трассы общей протяженностью более 100 километров.

"В восьми парках культуры и отдыха будут оборудованы катки с натуральным льдом (в Измайловском, в парке "Красная Пресня", в Кузьминках, в Лианозовском, в саду "Эрмитаж", в Северном Тушине, в Сокольниках, в Таганском). Натуральные катки могут стабильно работать при температуре ниже -5 градусов. Все катки оборудованы сопутствующей инфраструктурой: теплыми раздевалками, кафе, прокатом, услугами по заточке коньков", - сказали в пресс-службе "Мосгорпарка".

По вторникам с 10.00 до 15.00 на всех катках в парках культуры и отдыха вход для пенсионеров и членов многодетных семей будет бесплатным, как и в прошлом сезоне.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что к зимнему сезону парк Горького оформят в стиле поп-арта - на открытии катков москвичи смогут покататься с артистами в ярких костюмах, а на льду установят фигуры в виде попкорна и губной помады. Кроме того, в парке Горького откроют зону для парного катания, а также отдельный каток для корпоративных праздников.