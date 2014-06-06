Более трети россиян не курит и не пьет - ВЦИОМ

Фото: ИТАР-ТАСС

Более трети россиян (35%) не употребляют алкоголь и не курят, причем среди женщин таковых 44%, а среди мужчин – лишь 25%. Таковы данные опроса ВЦИОМ, посвященного тому, как россияне заботятся о своем здоровье и в чем видят основные причины его ухудшения.

Согласно исследованию, 21% опрошенных уверены, что залогом хорошего здоровья является правильное питание. Для сохранения хорошего самочувствия часть наших сограждан регулярно проходит диспансеризацию (18%) и занимается спортом (18%). Еще 17% опрошенных стараются смотреть телепередачи о здоровье и читать литературу на эту тему. А 18% респондентов сообщили, что просто не обращают внимания на недомогания.

При этом 8% жителей нашей страны уверены, что они абсолютно здоровы.

Отвечая на вопрос о причинах болезней, 40% респондентов отметили, что проблема со здоровьем человека лежит в нем самом. 32% граждан считает, что главным фактором ухудшения самочувствия является низкий уровень жизни и нехватка средств. Четверть россиян думают, что причиной плохого здоровья является низкий уровень квалификации и невнимательность медицинских работников, которые приводят к негативным последствиям для нашего здоровья. 14% опрошенных винят в своих болезнях государство.

Отметим, что 6% опрошенных философски заметили, что люди болели во все времена.