Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2014, 14:32

Общество

Более трети россиян не курит и не пьет - ВЦИОМ

Фото: ИТАР-ТАСС

Более трети россиян (35%) не употребляют алкоголь и не курят, причем среди женщин таковых 44%, а среди мужчин – лишь 25%. Таковы данные опроса ВЦИОМ, посвященного тому, как россияне заботятся о своем здоровье и в чем видят основные причины его ухудшения.

Согласно исследованию, 21% опрошенных уверены, что залогом хорошего здоровья является правильное питание. Для сохранения хорошего самочувствия часть наших сограждан регулярно проходит диспансеризацию (18%) и занимается спортом (18%). Еще 17% опрошенных стараются смотреть телепередачи о здоровье и читать литературу на эту тему. А 18% респондентов сообщили, что просто не обращают внимания на недомогания.

При этом 8% жителей нашей страны уверены, что они абсолютно здоровы.

Отвечая на вопрос о причинах болезней, 40% респондентов отметили, что проблема со здоровьем человека лежит в нем самом. 32% граждан считает, что главным фактором ухудшения самочувствия является низкий уровень жизни и нехватка средств. Четверть россиян думают, что причиной плохого здоровья является низкий уровень квалификации и невнимательность медицинских работников, которые приводят к негативным последствиям для нашего здоровья. 14% опрошенных винят в своих болезнях государство.

Отметим, что 6% опрошенных философски заметили, что люди болели во все времена.

Сайты по теме


опросы ВЦИОМ

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика