Почти треть россиян не выбрасывают старую одежду и обувь

"Утро": Superjob.ru выяснил, какие ненужные вещи жалко выбрасывать

27% россиян не хотят расставаться со старой одеждой, обувью и бельем. Еще 7% хранят дома ненужные книги, газеты и журналы.

Среди тех, кто не выкидывает старые вещи, 4% оставляют бытовую технику и игрушки, а вот 17% никак не расстанутся с носителями воспоминаний – записными книжками, фотографиями, детскими рисунками и СD-дисками.

13% опрошенных почти ничего не выбрасывают – им жалко все, сообщает портал Superjob.ru. Кстати, мужчины чаще хранят дома старые приборы, а женщины – открытки, письма и плюшевых медведей.