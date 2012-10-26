Форма поиска по сайту

26 октября 2012, 07:19

Политика

По факту обнаружения "жучка" в офисе Навального возбудили дело

Алексей Навальный. Фото: ИТАР-ТАСС

По факту обнаружения шпионской техники в офисе Фонда борьбы с коррупцией, образованном Алексеем Навальным, возбуждено уголовное дело. Такое решение приняли столичные органы СК РФ, передает "Интерфакс".

Накануне оппозиционер Навальный разместил в своем блоге в Живом журнале копию постановления о возбуждении уголовного дела по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Расследовать дело будет отдел СК РФ по Таганскому району Москвы.

Об обнаружении подслушивающего устройства в офисе Фонда, расположенном на Николо-Ямской улице в Москве, Навальный сообщил в "Твиттере" 6 августа 2012 года. В подтверждение своих слов он обнародовал фотографию "жучка". В этот же день пресс-служба ГУ МВД России по Москве подтвердила факт обращения Навального в полицию.

