18 октября 2012, 21:54

Политика

Оппозиция поддержит политзаключенных 20 октября – Удальцов

Сергей Удальцов. Фото: ИТАР-ТАСС

Защита "политзаключенных" станет одной из ключевых тем митинга 20 октября в сквере на Трубной площади.

"Мы считаем, что наши узники должны стать не менее значимой темой митинга 20 октября, чем выборы в Координационный совет оппозиции", – сказал ИТАР-ТАСС координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Ранее главной целью митинга были заявлены выборы в Координационный совет оппозиции.

"Цель митинга уже согласована заявителями, никакой информации об ее изменении мы не получали, и сегодня на встрече с ними обсуждались лишь технические детали. Но изменение заявленной цели, как и изменение других условий проведения митинга будет рассматриваться как нарушение федерального закона", – сообщил руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

Мэрия Москвы 16 октября согласовала митинги 20 и 21 октября на Трубной площади. 20 октября митинг пройдет с 12 до 18 часов, 21 октября – с 15 до 21 часа.

