Митинг на Площади Революции запрещен из соображений безопасности

Оппозиция отказалась от проведения "Марша свободы" в субботу

Мэрия отозвала согласованную ранее заявку на проведение 15 декабря митинга в центре Москвы. Причиной этого стала угроза безопасности граждан, которая может возникнуть из-за превышения числа участников акции, заявленного организаторами.

Ранее в пятницу оппозиция со своей стороны официально отозвала свою заявку на проведение "Марша свободы" 15 декабря. Однако часть организаторов все же заявила, что намерена выйти на мероприятие. В то же время в правоохранительные органы стала поступать информация о том, что в городе возможно проведение "антиобщественных действий". В связи с этим мэрия решила отозвать согласованную заявку на еще один митинг, который должен был состояться 15 декабря на Площади Революции.

"Это реальная угроза здоровью и жизни граждан, которые могли бы прийти на это мероприятие… Поэтому мы приняли такое решение, и завтра митинга по Площади Революции не будет", – заявил глава столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

Отметим, что на Площадь Революции планировали выйти 300 человек – представители общественно-политической организации "Коммунисты - трудовая Россия - за Советский Союз". В случае если к акции присоединятся представители других движений, число участников митинга превысит заявленное количество, согласованное с властями.